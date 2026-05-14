Durante il suo soggiorno a Reggio Emilia, Kate Middleton è stata accolta con una cena privata presso la tenuta Venturini Baldini. In occasione della visita, il Castello di Bianello si è illuminato di rosso, il colore dedicato a lei. L'evento ha coinvolto un'illuminazione speciale del monumento storico, visibile dalla distanza. La visita si è svolta in un contesto riservato e senza dettagli pubblici sulla durata o sulle persone presenti.

Durante il suo viaggio a Reggio Emilia, Kate Middleton è stata ospite a una cena blindatissima presso la tenuta Venturini Baldini e per rendere omaggio il famoso castello del Bianello si è illuminato e colorato di Rosso Matilde. Kate Middleton, cosa è trapelato della cena in Italia. Dopo gli appuntamenti istituzionali di mercoledì 13 maggio, tra cui la visita al Centro Loris Malaguzzi (leggi la nostra intervista al Presidente Francesco Profumo) si sa poco di come Kate Middleton abbia trascorso la serata. Anche se qualche indiscrezione è trapelata, sebbene i dettagli non siano molto precisi. La Principessa del Galles pare sia arrivata in auto intorno alle 18 alla tenuta Venturini Baldini, situata in un luogo piuttosto isolato, circondata da 130 ettari di verde sulle colline. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, la storia del Castello di Bianello che s’illumina di rosso per lei

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