A Cannes 2026, l'attrice è apparsa in un abito scultoreo ispirato alle orchidee, accompagnato da guanti neri, disegnato da Stéphane Rolland. La sua presenza ha catturato l’attenzione di tutti, lasciando il pubblico senza parole. Joan Collins, a 92 anni, è stata protagonista di un’apparizione che ha suscitato molte discussioni sul suo aspetto e sulla sua longevità. La presenza di Jane Fonda, altra figura nota per la sua età avanzata, ha aggiunto interesse all’evento.

Joan Collins – e con lei Jane Fonda, un altro mistero della natura – è stata letteralmente una visione a Cannes 2026: arrivata fasciata in un meraviglioso abito scultoreo ispirato alle orchidee e guanti d’opera neri, firmato Stéphane Rolland, l’attrice ha lasciato tutti senza parole. Classe 1993, a 92 anni compiuti (93 il 23 maggio 2026), l’ex indimenticabile Alexis di Dynasty sembrava aver premuto il tasto paus e del suo registratore del tempo, ed essersi fermata a 40 anni fa. Sfidiamo chiunque a darle la sua età anagrafica, nonostante lei si ostini da sempre a dichiarare di non aver mai fatto ricorso alla chirurgia estetica, botox o interventi di qualunque tipo, ma di affidarsi semplicemente ad una sana alimentazione, ad un allenamento costante ma non eccessivo e, ovviamente, ad una fortunata genetica.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Joan Collins, i segreti per arrivare a 92 anni come lei (uno rubato a Marilyn)

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