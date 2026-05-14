Javier Martinez, protagonista dello scorso campionato di pallavolo in Serie A3 con la Terni Volley Academy, ha rilasciato una dichiarazione in cui non esclude un possibile ritorno nel futuro. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, e ora si attende di scoprire se questa possibilità si concretizzerà. La sua esperienza nel torneo ha lasciato un segno tra i tifosi e gli esperti del settore.

Javier Martinez è stato tra i grandi protagonisti dello scorso campionato di A3 di pallavolo dove ha giocato con la Terni volley academy. L'ex concorrente del Grande fratello ha dimostrato di avere grandi qualità nel campo di volley. In queste ore, l'uomo è tornato a parlare del suo futuro professionale nel corso di una diretta fatta su Tiktok. Il compagno di Helena Prestes ha parlato: "Argomento pallavolo: sono ancora tentennante, non vi nascondo che guardo qualche video di quest'anno e mi viene un po' di nostalgia. Non escludo di smettere completamente, magari in una squadra di Serie B qui intorno." Javier Martinez ha dimostrato di avere ancora molti dubbi sul suo futuro nella pallavolo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Javier Martinez non si arrende: “Non lo escludo”, la rivelazione

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Temi più discussi: Javier Martínez: Un giocatore francese tra i primi 100 può guadagnare più di un giocatore spagnolo tra i primi 40; Coppa Italia: Lautaro 'doblete importante, non facile ripartire dopo anno scorso'; Lautaro Martínez Statistiche Stagione 2024/2025: quanti gol ha fatto, assist e partite; Helena Prestes sotto accusa: Non parli mai con Javier Martinez, la replica di lei.

Ripetiamo tutte insieme per le ospiti di Villa Arzilla. 1. Andate su Tik Tok 2. cercare @javier.martinez 2312 (ha pochi follower) 3. non mettete segui 4. freccia in alto a dx 5. sotto segnala 6. segnala account 7. qualcos'altro 8. frode e truffa 9. infine bloccare x.com

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