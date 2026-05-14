Investimi con l'auto e dividiamo lei si rifiuta e l'inquilino la perseguita | condannato per stalking a Rimini

La scorsa estate, una donna residente in un residence di Rimini ha ricevuto una richiesta insolita dall'inquilino, che le ha proposto di investire insieme in un’auto e di dividere i profitti. Quando la donna ha rifiutato, l’uomo ha iniziato a perseguitarla, inviandole messaggi e facendo telefonate continue. Dopo un'indagine, l’uomo è stato condannato per stalking in un procedimento giudiziario.

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