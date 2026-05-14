Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali agli Internazionali d’Italia dopo aver battuto il russo Andrey Rublev in due set, con il punteggio di 6-2, 6-4. La partita, durata un’ora e 32 minuti, ha visto il tennista italiano dominare l’incontro, ottenendo anche il record di vittorie consecutive nei tornei Masters 1000. Questo risultato conferma la sua prestazione solida e il livello crescente nel circuito ATP.

Un’altra gara in cui è stato quasi impeccabile e nettamente superiore all’avversario, il numero 14 del mondo: Jannik Sinner vola in semifinale agli Internazionali d’Italia sconfiggendo il russo Andrey Rublev con il punteggio di 6-2, 6-4 dopo un’ora e 32 minuti. La notizia non è tanto il raggiungimento delle semifinali a Roma quando un nuovo, ennesimo, record che spodesta dal trono un certo Novak Djokovic. Il numero uno del mondo, infatti, ottiene la vittoria numero 32 nei Masters 1000, i tornei subito dietro agli Slam, superando il serbo che nel 2011 si era fermato a 31. Nella giornata di venerdì 15 maggio se la vedrà con il vincitore della sfida tra lo spagnolo Landaluce e il russo Medvedev per l’approdo in finale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Internazionali, Sinner mostruoso: regola Rublev in due set e fa il record di vittorie consecutive nei Masters 1000

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