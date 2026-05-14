Negli Internazionali d’Italia in corso a Roma, Jannik Sinner affronta Andrej Rublev in un match che vale la semifinale del torneo. Sinner si presenta in campo determinato sulla terra rossa, dopo aver superato un turno precedente. Ieri, Luciano Darderi ha conquistato un risultato importante eliminando uno spagnolo nel suo percorso nel torneo. La partita tra Sinner e Rublev si gioca in un momento chiave della competizione, con entrambe le parti pronte a dare il massimo per avanzare ulteriormente.

Jannik Sinner contro Andrej Rublev. Agli Internazionali d’Italia in corso a Roma l’azzurro scende sulla terra rossa alla ricerca di un posto per le semifinali del torneo, dove ieri è sbarcato Luciano Darderi dopo l’impresa contro lo spagnolo Rafael Jodar. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Internazionali BNL d'Italia (@internazionalibnlditalia) Oltre al passaggio del turno, un’eventuale vittoria permetterebbe al numero 1 al mondo di un record storico, quello delle 31 vittorie consecutive nei Masters 1000 centrato da Novak Djokovic. Nessuno è mai arrivato a 32 e Sinner ha la possibilità di farlo oggi, giocando in casa.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, Sinner a caccia della semifinale contro Rublev – La diretta

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SINNER, OGGI CONTRO RUBLEV: ORARIO E DOVE VEDERE I QUARTI DEGLI INTERNAZIONALI DI ROMA

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