Internazionali oggi Sinner-Rublev – Diretta

Oggi, giovedì 14 maggio, si gioca il quarto di finale del torneo Masters 1000 di Roma tra Jannik Sinner e Andrej Rublev. L’incontro si svolge in diretta televisiva e streaming, con il tennista italiano che punta a raggiungere la semifinale della competizione. La partita si disputa sul campo principale del torneo, che vede protagonisti alcuni tra i migliori giocatori al mondo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner a caccia della semifinale agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 14 maggio, il tennista azzurro sfida il russo Andrej Rublev – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Il numero 1 del mondo arriva al match dopo aver battuto Ofner all'esordio, Popyrin al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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La standing ovation di Sinner e di Madrid per Jodar!

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