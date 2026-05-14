Internazionali Luciano Darderi scrive la storia | batte Jodar e conquista la semifinale

Luciano Darderi ha sconfitto Rafael Jodar nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026, vincendo due set a uno con punteggi di 7-6(5), 5-7 e 6-0. La partita si è svolta sul campo rosso di Roma e ha visto il tennista italiano dimostrare determinazione e talento. Con questa vittoria, Darderi ha conquistato l’accesso alla semifinale del torneo. La sfida tra i due atleti si è protratta per più di due ore.

Roma – Chiaro sin dall’inizio il gioco di Luciano Darderi agli Internazionali d’Italia 2026. Nell’incontro dei quarti di finale, il tennista azzurro ha messo talento sul rosso di Roma e contro lo spagnolo Rafael Jodar, con cui ha vinto due set a uno (7-6(5), 5-7, 6-0) e ha conquistato la semifinale. Una qualificazione storica per lui che sta scrivendo pagine straordinarie in competizione, per la sua carriera. E’ arrivata dunque una semifinale sognata per Darderi (il 17esimo italiano nel torneo di sempre), che ora attende Casper Ruud, nella giornata di domani. Foto FITP (da internazionalibnlditalia.com) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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