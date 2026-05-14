Internazionali d’Italia Sinner sfida Rublev ai quarti per l’ennesimo record | a che ora gioca e dove vederlo in chiaro

Nel torneo degli Internazionali d’Italia, il tennista italiano si prepara a sfidare il russo ai quarti di finale. Due giorni fa, negli ottavi, ha vinto contro un avversario con il risultato di 31 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, raggiungendo un record che eguaglia quello stabilito da un famoso tennista nel 2011. La partita è programmata per un orario specifico e sarà visibile in diretta su alcune piattaforme.

Due giorni fa negli ottavi contro Pellegrino ha fatto 31. Trentuno vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, eguagliando la striscia di Novak Djokovic nel 2011. Oggi sul Centrale del Foro Italico, Jannik Sinner vuole scrivere il nuovo record e conquistare la seconda semifinale consecutiva agli Internazionali di Roma. Dall’altro lato della rete troverà Andrey Rublev, numero 14 del ranking, che agli ottavi di finale ha eliminato il georgiano Basilashvili in tre set (3-6, 7-6, 6-2). I precedenti tra Sinner e Rublev. Quello sul Centrale di Roma sarà l’undicesimo confronto tra Sinner e Rublev. Il numero 1 al mondo è avanti negli scontri diretti, 7 a 3.🔗 Leggi su Open.online

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