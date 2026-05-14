Il Teatro Petrarca di Arezzo si è riempito completamente durante l’evento nazionale “Insieme per Crescere” organizzato da Confartigianato Persone. La sala ha accolto un pubblico numeroso, che ha affollato ogni posto disponibile. L’evento si è svolto il 14 maggio 2026, attirando partecipanti da diverse parti del paese. L’affluenza elevata ha riempito il teatro e creato un’atmosfera di grande coinvolgimento tra gli spettatori presenti.

Arezzo, 14 maggio 2026 – Grande risposta del pubblico aretino che ha riempito il Teatro Petrarca, per l’evento “Insieme per Crescere. Percorsi di crescita: le nuove fragilità di bambini e adolescenti nell’epoca degli schermi”, promosso da Confartigianato Imprese Arezzo, ANAP e ANCOS. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto dedicato ai cambiamenti che stanno interessando il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza nell’era digitale, con l’obiettivo di rafforzare l’alleanza educativa tra famiglie, nonni, scuola e territorio. Protagonisti della serata sono stati Daniela Lucangeli, Professore ordinario di Psicologia dello... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Insieme per Crescere”: Teatro Petrarca sold out per l’evento nazionale di Confartigianato Persone

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