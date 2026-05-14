Infezioni e Cronicità | Il Futuro Della Sanità a Roma

Si è svolto il secondo incontro della quinta edizione de La Sanità che Vorrei, dedicato alla prevenzione delle infezioni e alla gestione delle malattie croniche. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti del settore sanitario che hanno discusso di strategie per ridurre il rischio di infezioni e migliorare le cure a lungo termine. L’iniziativa si inserisce nel percorso di approfondimento su temi cruciali per il sistema sanitario romano.

Cosa: Secondo appuntamento della quinta edizione de La Sanità che Vorrei, focalizzato sulla prevenzione infettivologica.. Dove e Quando: Roma, 12 maggio 2026.. Perché: Per comprendere come la prevenzione delle infezioni sia diventata fondamentale per proteggere gli organi vitali dei pazienti fragili e garantire la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale.. In un’Italia caratterizzata da un progressivo e inarrestabile invecchiamento demografico, il paradigma della cura medica è costretto a evolversi rapidamente per far fronte a un aumento vertiginoso delle cronicità. Le infezioni, un tempo considerate dalla medicina moderna quasi esclusivamente come eventi acuti da trattare e risolvere nel breve termine, stanno rivelando una natura ben più complessa e insidiosa.🔗 Leggi su Ezrome.it

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Emergenza HIV nel Lazio: Analisi dei Dati e Nuovi Protocolli di Intervento

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