Inferno di fuoco in un garage notte di paura per 14 famiglie | palazzina evacuata

Nella notte di mercoledì, in via Giuseppe Sarti, si è verificato un incendio in un garage che ha coinvolto anche una palazzina vicina. L'allarme è stato dato alle 23:30 e le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute prontamente per domare le fiamme. L'incendio ha causato l'evacuazione di 14 famiglie residenti nell'edificio, che sono state fatte uscire per motivi di sicurezza. Sul posto sono rimasti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

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Paura nella tarda serata di mercoledì in via Giuseppe Sarti, per un incendio scoppiato in un garage. L'allarme alla sala operativa del 115 è scattato intorno alle 23,30. Sul posto sono state inviate due squadre della sede centrale di Forlì con l'ausilio di tre automezzi. Il personale intervenuto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Paura nella notte, un incendio scoppia in corso Monforte: palazzina evacuataMilano, 13 aprile 2026 – Fiamme in pieno centro, ma per fortuna conseguenza minime. Appartamento in fiamme nella notte: palazzina evacuata, due persone in ospedaleNotte di paura quella tra sabato e domenica a Casemurate, nel territorio ravennate al confine col forlivese, dove poco dopo le 2 si è sviluppato un... Temi più discussi: Inferno di fuoco a Vetrego: si toglie la vita dopo il litigio, dramma nel condominio; Colt Lightning Inferno, la frontiera di Play’n GO si infiamma; Fiamme nella notte: distrutte le auto di un professionista e di una pensionata; L'incendio si sprigiona dalla cappa della cucina: tempestivo intervento dei Vigili del fuoco. O MIO GESÙ, PERDONA LE NOSTRE COLPE, PRESERVACI DAL FUOCO DELL’INFERNO, PORTA IN CIELO TUTTE LE ANIME, SPECIALMENTE LE PIÙ BISOGNOSE DELLA TUA MISERICORDIA. — SAN PADRE PIO x.com Inferno di fuoco in Calabria: in fiamme storico locale ridotto in cenere e macerieIl rogo, partito dalle sterpaglie, ha divorato la struttura gestita da un giovane del posto. Carabinieri al lavoro: l'assenza di energia elettrica nel ... zoom24.it Inferno di fuoco in Toscana: 700 ettari in cenere e migliaia di sfollati - IL VIDEOLucca Tre giorni di fiamme che stanno devastando tutto. E in queste ore proseguono le operazioni dei vigili del fuoco impegnati a cercare di domare l’incendio che sta distruggeno da oltre 60 ore centi ... lanuovasardegna.it