A Trigoria si svolge un incontro tra il nuovo direttore sportivo e l’allenatore della Roma, con l’obiettivo di definire le strategie per la squadra. Si discute di possibili acquisti, tra cui un attaccante di rilievo, e delle operazioni di calciomercato in corso. Nel frattempo, si pianificano anche le prossime mosse per il club, mentre si prepara il derby contro la Lazio. La squadra si concentra sulle sfide imminenti e sul rafforzamento della rosa per la stagione a venire.

Con la testa al derby contro la Lazio, la Roma in questi giorni pianificherà anche il proprio futuro. L’arrivo a Trigoria di Dan Friedkin ha reso finalmente possibile il confronto diretto tra la proprietà americana e Gian Piero Gasperini, invocato dal tecnico giallorosso da diverse settimane. Gli argomenti all’ordine del giorno sono tanti. Quello di più stringente attualità riguarda la scelta del nuovo direttore sportivo, con Frederic Massara pronto a dire addio da un momento all’altro. I nomi preferiti da Gasp e dal club restano Manna e D’Amico, ma il primo è stato blindato dal Napoli e potrebbe addirittura rinnovare e il secondo piace molto anche al Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Incontro Friedkin-Gasperini: nuovo Ds, Dybala, calciomercato e Totti

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