Incidente in monopattino a Milano | ferito un 17enne Tra pochi giorni scatta l’obbligo di targa | ecco come funziona

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto a Milano mentre era a bordo di un monopattino elettrico. Nei prossimi giorni entrerà in vigore l’obbligo di targa per i monopattini, con regole ben precise su come devono essere registrati e utilizzati. La normativa mira a regolamentare l’uso di questi mezzi e a garantire maggiore sicurezza sulle strade cittadine.

Un ragazzo di 17 anni è rimasto coinvolto in un incidente a Milano mentre si trovava a bordo di un monopattino elettrico. Tutto è accaduto intorno alle 8:15 di oggi, giovedì 14 maggio, in via Litta Modignani 50, nella zona Nord del capoluogo lombardo, all’altezza di un distributore di benzina. Il giovane è stato investito da una macchina, il cui conducente si è fermato a prestare soccorso, ed è stato trasportato in codice giallo alla Clinica De Marchi. In un primo momento, le condizioni del ragazzo erano sembrate gravi, ma gli esami non avrebbero evidenziato gravi traumi alla testa, come si sospettava all’inizio. Dal 16 maggio scatta l’obbligo di targa.🔗 Leggi su Open.online

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