In retromarcia urta un' auto in sosta poi viene fermato | aveva un tasso alcolico superiore a 2

Da veronasera.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un conducente residente nel Veronese è stato fermato in provincia di Mantova dopo aver causato un incidente in retromarcia, urtando un’auto in sosta. Durante le operazioni di controllo, è risultato con un tasso alcolemico superiore a due grammi per litro, ben oltre il limite consentito dalla legge. L’uomo è stato quindi sottoposto a fermo e denunciato per guida sotto l’effetto di alcol.

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Fermato dopo un piccolo incidente avvenuto in provincia di Mantova, un conducente residente nel Veronese è stato sorpreso con un tasso alcolico ben oltre il limite consentito. Il tutto ha avuto luogo nelle scorse ore in un parcheggio privato a Porto Mantovano, dove il guidatore stava facendo.🔗 Leggi su Veronasera.it

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