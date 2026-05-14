In retromarcia urta un' auto in sosta poi viene fermato | aveva un tasso alcolico superiore a 2

Un conducente residente nel Veronese è stato fermato in provincia di Mantova dopo aver causato un incidente in retromarcia, urtando un’auto in sosta. Durante le operazioni di controllo, è risultato con un tasso alcolemico superiore a due grammi per litro, ben oltre il limite consentito dalla legge. L’uomo è stato quindi sottoposto a fermo e denunciato per guida sotto l’effetto di alcol.

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