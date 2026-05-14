In retromarcia urta un' auto in sosta poi viene fermato | aveva un tasso alcolico superiore a 2
Un conducente residente nel Veronese è stato fermato in provincia di Mantova dopo aver causato un incidente in retromarcia, urtando un’auto in sosta. Durante le operazioni di controllo, è risultato con un tasso alcolemico superiore a due grammi per litro, ben oltre il limite consentito dalla legge. L’uomo è stato quindi sottoposto a fermo e denunciato per guida sotto l’effetto di alcol.
Fermato dopo un piccolo incidente avvenuto in provincia di Mantova, un conducente residente nel Veronese è stato sorpreso con un tasso alcolico ben oltre il limite consentito. Il tutto ha avuto luogo nelle scorse ore in un parcheggio privato a Porto Mantovano, dove il guidatore stava facendo.🔗 Leggi su Veronasera.it
Sullo stesso argomento
Neopatentato prende una strada contromano: fermato, ha un tasso alcolico di 2,91Stava procedendo contromano in via De Pellegrini a Porcia, quando si è imbattuto in un pattuglia della polizia locale.
Cade dalla moto per evitare un tasso sulla strada, poi viene colpito da un’auto: muore centauro di 31 anniIncidente nella notte a Rimini, dove un 31enne è morto dopo aver perso il controllo della moto su cui viaggiava per evitare un tasso sulla strada.