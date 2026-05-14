Imprese edili | nuovo codice ATECO per affittare i capannoni

È stato introdotto un nuovo codice ATECO dedicato all’affitto di capannoni industriali. Le imprese edili devono aggiornare i propri dati tramite la procedura telematica, che ora prevede passaggi specifici e più snelli rispetto al passato. Chi mantiene il vecchio codice ATECO corre il rischio di incorrere in sanzioni o di non poter svolgere correttamente le attività legate all’affitto di spazi industriali.

? Punti chiave Cosa rischia un'impresa edile che mantiene il vecchio codice ATECO?. Come cambia la procedura telematica per aggiornare i dati aziendali?. Perché la gestione dei capannoni influisce sulla responsabilità amministrativa?. Quali sono le conseguenze fiscali di una descrizione errata in visura?.? In Breve Nuovo codice ATECO 68.20.02 per affitto capannoni e immobili non residenziali.. Nuova procedura telematica sostituisce ComUnica dal 12 febbraio 2026.. Variazione obbligatoria per allineare dati Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL.. Incoerenza codice ATECO comporta rischi sanzioni fiscali e contenziosi previdenziali..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

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