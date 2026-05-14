Il sabato del vignaiolo | a Torre Fornello degustazioni mercato dei vignaioli e intrattenimento per tutti
Il 16 maggio 2026 si svolgerà a Torre Fornello, a Ziano, l’evento denominato “Il Sabato del Vignaiolo”. Organizzato da Fivi Piacenza, prevede degustazioni di vini, un mercato dei vignaioli e momenti di intrattenimento per tutte le età. L’evento si svolge in una cornice naturale e storica, offrendo ai visitatori un’occasione per scoprire le produzioni locali e trascorrere una giornata all’aperto. La manifestazione si rivolge a chi desidera conoscere meglio il mondo del vino e passare del tempo in compagnia.
Sabato 16 maggio 2026, nella splendida cornice di Torre Fornello a Ziano, si terrà “Il Sabato del Vignaiolo”, evento organizzato da Fivi Piacenza dedicato agli appassionati di vino, ai curiosi e alle famiglie che desiderano vivere una giornata all’insegna della convivialità, della cultura del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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