Il sabato del vignaiolo | a Torre Fornello degustazioni mercato dei vignaioli e intrattenimento per tutti

Il 16 maggio 2026 si svolgerà a Torre Fornello, a Ziano, l’evento denominato “Il Sabato del Vignaiolo”. Organizzato da Fivi Piacenza, prevede degustazioni di vini, un mercato dei vignaioli e momenti di intrattenimento per tutte le età. L’evento si svolge in una cornice naturale e storica, offrendo ai visitatori un’occasione per scoprire le produzioni locali e trascorrere una giornata all’aperto. La manifestazione si rivolge a chi desidera conoscere meglio il mondo del vino e passare del tempo in compagnia.

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