Il ragazzo che ha provato a rubare 1.800 euro in lamette da barba

Un ragazzo è stato colto mentre tentava di rubare circa 1.800 euro in lamette da barba all’interno di un supermercato. Secondo quanto riferito, si muoveva tra le corsie con atteggiamento sospetto, infilando ripetutamente le confezioni nel suo zaino. Gli addetti alla sicurezza sono intervenuti e lo hanno bloccato prima che riuscisse ad uscire dal negozio con la merce non pagata. La refurtiva è stata recuperata e il giovane è stato consegnato alle forze dell’ordine.

Si aggirava tra le corsie del supermercato con fare sospetto, infilando nello zaino confezioni di lamette da barba una dopo l’altra. Solo quelle. Null'altro. Pensava probabilmente di passare inosservato e di uscire dalle casse self-service senza pagare nulla. Ma il suo piano è saltato pochi metri. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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