Il Napoli punta di nuovo Kubo della Real Sociedad

Il Napoli ha riacceso l’interesse per l’esterno giapponese, già oggetto di valutazione in passato. La società partenopea si prepara alla prossima finestra di calciomercato e sta negoziando con la Real Sociedad per il trasferimento. Sul giocatore ci sono anche altri club interessati, ma al momento le trattative sono in corso. Non sono stati resi pubblici dettagli sulle cifre o sulle modalità dell’eventuale accordo. La decisione finale dipenderà dall’esito delle discussioni tra le parti coinvolte.

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La dirigenza partenopea, in vista della prossima sessione di calciomercato, torna alla carica per l’esterno Kubo della Real Sociedad. Come evidenzia Il Mattino, il nome di Takefusa Kubo potrebbe tornare concretamente nei radar del club partenopeo. L’esterno offensivo della Real Sociedad rappresenta un profilo gradito per qualità tecniche, rapidità e capacità di creare superiorità numerica, caratteristiche considerate ideali per il progetto tecnico del Napoli. Molto dipenderà dalle intenzioni del giocatore e dall’eventuale apertura a una nuova esperienza lontano dalla Liga. In quel caso il club azzurro sarebbe pronto a rifarsi avanti, forte anche del fascino della Champions League, competizione che potrebbe rappresentare un elemento decisivo nella scelta del talento giapponese. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Il Napoli punta di nuovo Kubo della Real Sociedad ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Pronostici di oggi 18 aprile: Chelsea-Man United, Napoli-Lazio, Roma-Atalanta, Atletico-Real Sociedad Napoli, ritorno di fiamma per Kubo. La Champions può favorire la trattativaIl Napoli continua a lavorare con grande attenzione sul mercato estivo e uno dei nomi che potrebbe tornare prepotentemente in auge è quello di Takefusa Kubo. Il giocatore è stato seguito da Giovanni M ... msn.com