il napoli pensa al rientro di rafa marin

Il difensore spagnolo, attualmente in prestito in una squadra spagnola, potrebbe tornare a far parte della rosa del Napoli. La società sta valutando questa possibilità e si sta preparando a far rientrare il giocatore dal prestito. Al momento, non sono state prese decisioni definitive, ma l’attenzione rimane su questa eventualità. La situazione riguarda esclusivamente il ritorno del calciatore, senza ulteriori dettagli su eventuali trattative o tempistiche.

Il Napoli sta pensando concretamente di far rientrare dal prestito e tenere in rosa per la prossima stagione il difensore Rafa Marin. “Il Napoli punta su Rafa Marin e conta su di lui per il prossimo progetto. Il club azzurro valuta al massimo il suo rendimento al Villarreal, che avrebbe un’opzione di acquisto da 12 milioni di euro”. Tuttosport: “Il Napoli merita questo scudetto per due motivi. La dirigenza Juve ora pensi al dopo Allegri” B. Mutti (allenatore): “Il Napoli non deve snaturarsi, ma sarà difficile trovare un calciatore come Insigne” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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