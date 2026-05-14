Il Grottino inaugura la stagione | concerto omaggio a David Bowie e prodotti locali
Il circolo don Dario Ciani apre ufficialmente le sue porte domenica 17 maggio, segnando l’inizio della stagione estiva. L’evento prevede un concerto dedicato a David Bowie, accompagnato dalla presentazione di prodotti locali. Durante la giornata, saranno disponibili attività e iniziative volte a coinvolgere la comunità, con particolare attenzione alla musica e alla valorizzazione delle produzioni del territorio. La riapertura mira a offrire un momento di incontro e di svago per i partecipanti.
Il Grottino - Circolo don Dario Ciani domenica 17 maggio riapre le sue porte per inaugurare una stagione estiva all’insegna della convivialità e della cultura. La giornata prenderà il via alle 12. Niente ritmi frenetici, ma una proposta basata sul relax: ottime piadine, taglieri di salumi e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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