Il Grottino inaugura la stagione | concerto omaggio a David Bowie e prodotti locali

Il circolo don Dario Ciani apre ufficialmente le sue porte domenica 17 maggio, segnando l’inizio della stagione estiva. L’evento prevede un concerto dedicato a David Bowie, accompagnato dalla presentazione di prodotti locali. Durante la giornata, saranno disponibili attività e iniziative volte a coinvolgere la comunità, con particolare attenzione alla musica e alla valorizzazione delle produzioni del territorio. La riapertura mira a offrire un momento di incontro e di svago per i partecipanti.

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