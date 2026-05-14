Il Genoa del futuro tra Dna e scouting | Cerchiamo uomini non possiamo sprecare talento

Il Genoa si prepara a un nuovo capitolo, puntando su un progetto che combina l’analisi del DNA dei giocatori e un’attenta attività di scouting internazionale. La società ha annunciato un piano triennale per riavvicinare la squadra alle posizioni di vertice, evitando di affidarsi esclusivamente ad algoritmi o metodi automatizzati. Diego Lopez, allenatore del club, ha spiegato che l’obiettivo è individuare uomini capaci di fare la differenza, senza sprecare il talento.

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