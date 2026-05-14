Il discorso del Re, tradizionalmente affidato a monarca, quest'anno è stato scritto da Starmer, leader politico, che ha presentato le priorità del governo britannico per il prossimo anno. Tra gli argomenti principali ci sono istruzione, sanità e giustizia. Il testo è stato pronunciato dal Re, ma dietro le quinte c’è stata la firma di Starmer, che cerca di rafforzare la sua posizione politica e riacquistare fiducia tra il pubblico e i colleghi.

Il programma letto da Carlo. Ma il ministro della Sanità Streeting è pronto alla sfida Istruzione, sanità e giustizia saranno le priorità del governo britannico per l'anno a venire. Il discorso lo fa il Re, come da protocollo, ma il testo lo detta Starmer, ansioso di riconquistare la traballante fiducia di opinione pubblica e colleghi di governo. Con quattro membri appena dimessi e altri in forse, è un programma ambizioso quello appena preannunciato dal primo ministro inglese e vedremo quali e quante di queste iniziative verranno poi portate a termine. In tutto, poco più di 11 minuti di discorso con poche novità e con le quali Starmer spera di riuscire a restare a galla fino alla fine del mandato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il discorso del Re non "salva" Starmer

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?? Il Premier britannico Keir Starmer ha ammesso la necessità di una completa rottura con lo status quo, dopo la sconfitta del partito laburista alle elezioni locali e nel Galles e in Scozia. La nostra risposta questa volta deve essere diversa e lo sarà, sarà una x.com

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