il diritto internazionale e i valori cristiani

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha partecipato a un convegno intitolato “Diritto internazionale: tramonto o eclissi?” organizzato dal Centro studi Rosario Livatino e svoltosi nella Sala Koch del Senato. Durante l’evento sono stati condivisi estratti del suo intervento, che ha affrontato temi legati al rapporto tra diritto internazionale e valori cristiani. La discussione si è concentrata sulle sfide e le questioni aperte in questo ambito.

Pubblichiamo stralci dell’intervento del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano al convegno “Diritto internazionale: tramonto o eclissi?”, organizzato ieri dal Centro studi Rosario Livatino nella Sala Koch del Senato. I due termini chiave del titolo scelto per il convegno – tramonto o eclissi - potrebbero indurre a ritenere che vi è stato un tempo durante il quale il diritto internazionale è stato un astro che ha brillato nel cielo: per cui lo sforzo da compiere sarebbe capire se l’attuale crisi (.) sia temporanea o definitiva. In realtà, il diritto internazionale, per lo meno negli ultimi secoli, non ha mai mostrato di essere in buona salute.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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