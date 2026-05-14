Il Ciclone torna a casa Un weekend di festa con Leonardo Pieraccioni il programma

Il casolare toscano, ormai simbolo di numerosi eventi, ospita di nuovo “Il Ciclone” per un fine settimana dedicato alla celebrazione del film e del suo cast. Tra musica, risate e scene di danza, si succedono incontri tra attori, tecnici e appassionati, creando un’atmosfera di festa. Durante l’evento, sono previsti momenti di intrattenimento con battute memorabili e l’assenza di nomi propri, focalizzandosi esclusivamente sugli aspetti pratici e organizzativi della manifestazione.

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Riflettori accesi, musica nell’aria, passi di danza, battute immortali e un continuo, curioso via vai di attori e tecnici attorno a un casolare toscano diventato ormai iconico. È un’immagine entrata nella memoria collettiva che torna a rivivere, trent’anni dopo. Laterina Pergine Valdarno si. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Claudio Bisio e Leonardo Pieraccioni | Bonus Malus | Film Completo Sullo stesso argomento Leonardo Pieraccioni 30 anni dopo Il Ciclone: “Lorena Forteza scoperta con una locandina, smisi di cercare”Leonardo Pieraccioni annuncia l'incontro del prossimo maggio per celebrare il trentennale del suo film di maggior successo e ricorda alcuni aneddoti:... Temi più discussi: Il Ciclone torna a casa. Un weekend di festa con Leonardo Pieraccioni, il programma; Il Ciclone torna e brinda ai 30 anni, la tre giorni dedicata a Pieraccioni; I 30 anni del film Il Ciclone: festa a Laterina con Leonardo Pieraccioni; Laterina si prepara all’omaggio a Pieraccioni nei 30 anni de Il Ciclone. I luoghi simbolo del film: com’erano e come sono oggi. Il paese si prepara ad accogliere l’attore e regista fiorentino per consegnargli la cittadinanza onoraria. Ma già da venerdì si inizia con i festeggiamenti, il clou sabato e domenica un cortometraggio delle scuole x.com Il ciclone torna e brinda ai 30 anni, la tre giorni dedicata a PieraccioniIl paese si prepara ad accogliere l’attore e regista fiorentino per consegnargli la cittadinanza onoraria. Ma già da venerdì si inizia con i festeggiamenti, il clou sabato e domenica un cortometraggio ... msn.com I 30 anni del film Il Ciclone: festa a Laterina con Leonardo PieraccioniLaterina si prepara a festeggiare i 30 anni de Il Ciclone. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio il paese renderà omaggio al film e a Leonardo Pieraccioni con un weekend di eventi. Un ritorno simbolico ... corrierediarezzo.it