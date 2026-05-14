Il Ciclone torna a casa Un weekend di festa con Leonardo Pieraccioni il programma

Da arezzonotizie.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il casolare toscano, ormai simbolo di numerosi eventi, ospita di nuovo “Il Ciclone” per un fine settimana dedicato alla celebrazione del film e del suo cast. Tra musica, risate e scene di danza, si succedono incontri tra attori, tecnici e appassionati, creando un’atmosfera di festa. Durante l’evento, sono previsti momenti di intrattenimento con battute memorabili e l’assenza di nomi propri, focalizzandosi esclusivamente sugli aspetti pratici e organizzativi della manifestazione.

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Riflettori accesi, musica nell’aria, passi di danza, battute immortali e un continuo, curioso via vai di attori e tecnici attorno a un casolare toscano diventato ormai iconico. È un’immagine entrata nella memoria collettiva che torna a rivivere, trent’anni dopo. Laterina Pergine Valdarno si. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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