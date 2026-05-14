Il Castello delle cerimonie non chiuderà i battenti il sollievo dei Polese | Spiraglio di giustizia
Il Castello delle cerimonie continuerà ad aprire le sue porte, dopo che il Tribunale amministrativo ha revocato l’ordinanza di fermo emessa l’11 maggio. I giudici di secondo grado hanno esaminato la questione e deciso di non sospendere più le attività dell’azienda. I proprietari hanno espresso soddisfazione per questa decisione, definendola un segnale di giustizia. La vicenda ha attirato l’attenzione di diverse parti coinvolte, che ora attendono eventuali sviluppi futuri.
Il "Castello delle cerimonie" non dovrà chiudere i battenti, almeno per ora. A pochi giorni dalla decisione del Tar della Campania, che aveva disposto lo stop a tutte le attività per il Grand Hotel La Sonrisa, il Consiglio di Stato ha sospeso l'efficacia e l'esecutività della sentenza. Pur riconoscendo a necessità di approfondire alcuni elementi, e quindi riservandosi in futuro di confermare la decisione dei togati amministrativi di primo grado, i giudici hanno però insistito sulla "esigenza di assicurare la prosecuzione delle attività economiche". Una decisione accolta con un sospiro di sollievo dalla famiglia Polese, titolare... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Il Castello delle Cerimonie diventa proprietà del comune di Sant'Antonio Abate
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Temi più discussi: Il Consiglio di Stato riapre il Castello delle cerimonie; Il Consiglio di Stato ha sospeso la chiusura del Castello delle Cerimonie fino al 4 giugno; Sant'Antonio Abate, il Consiglio di Stato sospende la chiusura del Castello delle Cerimonie; Castello delle Cerimonie: il Consiglio di Stato sospende la chiusura della struttura.
Il Consiglio di Stato riapre il Castello delle cerimonie. Sospeso provvedimento Tar. La famiglia Polese, 'finalmente spiraglio di giustizia' #ANSA x.com
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