Il Castello delle cerimonie non chiuderà i battenti il sollievo dei Polese | Spiraglio di giustizia

Da tgcom24.mediaset.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Castello delle cerimonie continuerà ad aprire le sue porte, dopo che il Tribunale amministrativo ha revocato l’ordinanza di fermo emessa l’11 maggio. I giudici di secondo grado hanno esaminato la questione e deciso di non sospendere più le attività dell’azienda. I proprietari hanno espresso soddisfazione per questa decisione, definendola un segnale di giustizia. La vicenda ha attirato l’attenzione di diverse parti coinvolte, che ora attendono eventuali sviluppi futuri.

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