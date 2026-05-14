Il caos di Villa Costanza Task force al lavoro per ’liberare’ il tram

A Villa Costanza si sono verificati problemi di sovraffollamento sulla linea 1 del tram, che collega Firenze e Scandicci. Per affrontare la situazione, le autorità stanno mettendo in campo una task force per intervenire e ridurre la congestione. La questione riguarda l'afflusso di passeggeri e le strategie per migliorare la circolazione dei mezzi lungo questa tratta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Villa Costanza, Firenze e Scandicci lavoreranno per ridurre il sovraffollamento della linea 1 del Tram. È l’obiettivo condiviso dell’incontro di ieri pomeriggio tra la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni e l’assessore alla Mobilità di Palazzo Vecchio, Andrea Giorgio. Le azioni necessarie saranno la modifica degli orari e dei permessi dei bus a lunga percorrenza e turistiche che si fermano nel parcheggio scambiatore dell’A1, in modo da ridurre le corse e spalmare meglio quelle rimaste sulle varie fasce orarie in modo da evitare intasamenti e code al capolinea del tram. Un lavoro non facile da portare a termine visto che sarà necessario un preliminare monitoraggio dei flussi e uno studio dei passeggeri che salgono sui convogli.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il caos di Villa Costanza. Task force al lavoro per ’liberare’ il tram ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Notizie correlate Leggi anche: La giungla Villa Costanza. Tram al ’servizio’ dei turisti. Nuovo assalto per il ponte. Pochi spazi per i fiorentini Caporalato e lavoro nero. Task-force tra Prefetture. Il protocollo per la legalitàRiunione in contemporanea, in collegamento da remoto, a Grosseto e Siena, per le task force interprovinciali istituite nelle due Prefetture per il... Argomenti più discussi: Il caos di Villa Costanza. Task force al lavoro per ’liberare’ il tram; Polizia locale, notte di controlli. Strade e giardini vigilati speciali. Villa Costanza è il punto critico. Il caos di Villa Costanza. Task force al lavoro per «liberare» il tramIntesa fra Scandicci e Firenze: subito lo studio sui flussi dei passeggeri. L’obiettivo è garantire più posti per i pendolari. Bellosi propone un nuovo ticket. msn.com Polizia locale, notte di controlli. Strade e giardini vigilati speciali. Villa Costanza è il punto criticoGiro con le pattuglie operative nei fine settimana fino alle una. Sotto esame anche i minimarket. Con gli agenti collaborano i volontari dell’Associazione carabinieri. Obiettivo principale: la deterre ... lanazione.it