Il caos di Villa Costanza Task force al lavoro per ’liberare’ il tram
A Villa Costanza si sono verificati problemi di sovraffollamento sulla linea 1 del tram, che collega Firenze e Scandicci. Per affrontare la situazione, le autorità stanno mettendo in campo una task force per intervenire e ridurre la congestione. La questione riguarda l'afflusso di passeggeri e le strategie per migliorare la circolazione dei mezzi lungo questa tratta.
Villa Costanza, Firenze e Scandicci lavoreranno per ridurre il sovraffollamento della linea 1 del Tram. È l’obiettivo condiviso dell’incontro di ieri pomeriggio tra la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni e l’assessore alla Mobilità di Palazzo Vecchio, Andrea Giorgio. Le azioni necessarie saranno la modifica degli orari e dei permessi dei bus a lunga percorrenza e turistiche che si fermano nel parcheggio scambiatore dell’A1, in modo da ridurre le corse e spalmare meglio quelle rimaste sulle varie fasce orarie in modo da evitare intasamenti e code al capolinea del tram. Un lavoro non facile da portare a termine visto che sarà necessario un preliminare monitoraggio dei flussi e uno studio dei passeggeri che salgono sui convogli.🔗 Leggi su Lanazione.it
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