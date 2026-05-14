Identità Segrete | il programma della tre giorni di Cortona Comics

Dal 5 al 7 giugno 2026, Cortona ospiterà la quarta edizione di Cortona Comics, un festival che coinvolge fumetto, spettacolo, gioco e cultura pop. L'evento si svolgerà in varie location della città, trasformando gli spazi urbani in un palcoscenico diffuso per tre giorni di attività e incontri dedicati a appassionati e visitatori. La manifestazione si propone di offrire un’esperienza immersiva, coinvolgendo diversi aspetti della cultura pop e del fumetto.

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Dal 5 al 7 giugno 2026 Cortona torna a trasformarsi nel palcoscenico diffuso della quarta edizione di Cortona Comics, il festival che unisce fumetto, spettacolo, gioco e cultura pop in un'unica esperienza urbana immersiva. Il centro storico si animerà tra piazze, vie e palazzi storici, dando vita.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tre giorni tutti da vivere con Cortona in Fiore, il programma della manifestazioneArezzo, 29 aprile 2026 – Tre giorni tutti da vivere con Cortona in Fiore, il programma della manifestazione. Si parla di: Identità Segrete: il programma della tre giorni di Cortona Comics; Dal 5 al 7 giugno Cortona torna a trasformarsi nel palcoscenico diffuso della quarta edizione di Cortona Comics. Identità Milano 2026, ecco il programmaÈ stato reso noto il programma di Identità Milano 2026, il più importante congresso gastronomico italiano, che si svolgerà quest’anno eccezionalmente dal 7 al 9 giugno – e non nella solita ... ilgiornale.it