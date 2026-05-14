Negli ultimi tempi, il nome di Zlatan Ibrahimovic è frequentemente associato al Milan, attirando l’attenzione dei media. Tuttavia, si discute se la presenza del giocatore possa rappresentare una soluzione efficace per il club. Senza una struttura societaria stabile e ben consolidata, anche un allenatore di livello può incontrare difficoltà nel migliorare la squadra. L’attenzione resta alta sulla possibile influenza di Ibrahimovic all’interno del club e sulle decisioni che riguardano la gestione futura.

Politano non è più intoccabile! Il Napoli ragiona sulla sua cessione: i numeri del calo di rendimento Malen è ufficialmente un giocatore della Roma: scatta il riscatto dall’Aston Villa grazie alla sconfitta della Lazio! Calciomercato Juventus: futuro in bilico per Vlahovic, l’ultima mossa dei bianconeri traccia una direzione netta! Cos’è successo Politano non è più intoccabile! Il Napoli ragiona sulla sua cessione: i numeri del calo di rendimento Filippo Galli tra FA Cup e crisi Milan: «Ritiro utile solo senza cellulari. Responsabilità? Sono di tutti» Malen è ufficialmente un giocatore della Roma: scatta il riscatto dall’Aston Villa grazie alla sconfitta della Lazio! Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ibrahimovic plenipotenziario? Il Milan rischia di ripetere gli stessi errori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Milan, Tare sulla contestazione: “I tifosi hanno ragione. Non possiamo ripetere gli stessi errori del passato”I rossoneri sono pronti a scendere in campo contro l'Atalanta nella sfida valida per la 36esima giornata del campionato di Serie A 2025/2026.

Gli opposti estremismi. Come non ripetere gli errori degli anni settantaGli spari a due militanti dell’Anpi con una pistola ad aria compressa e l’aggressione subita a Roma da Matteo Hallissey, giovane Presidente di...

Si parla di: Contropiede Ibrahimovic: pieni poteri da Cardinale? Furlani in bilico.

Milan, Allegri pensa all'addio: la rottura con Ibrahimovic e la possibilità NazionaleMassimiliano Allegri starebbe seriamente pensando di lasciare il Milan al termine della stagione. A prescindere dai risultati che i rossoneri riusciranno a portare a casa nel corso degli ultimi 180' d ... corrieredellosport.it

Ibrahimovic-Allegri, bufera totale: le tre cause della rotturaCi sarebbe stata una lite tra Zlatan Ibrahimovic e Massimiliano Allegri in casa Milan con i due che hanno rotto il loro rapporto ... milanlive.it