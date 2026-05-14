Durante la partita tra Lazio e Inter, i tre interventi di Akanji sono stati determinanti per mantenere il risultato a favore della squadra nerazzurra. Al 70’, la partita si è aperta a possibilità per entrambe le squadre, ma l’Inter ha resistito grazie alle azioni difensive del difensore svizzero. La partita ha proseguito con intensità, con momenti di pressione da parte della Lazio, ma i salvataggi di Akanji hanno impedito pericolose occasioni da gol. La sua presenza in campo ha contribuito a consolidare il vantaggio dell’Inter.

Al 70’ Lazio-Inter entra in quella fase in cui le cose sembrano possibili. La squadra di Chivu si è appoggiata su un risultato che si è messo in discesa senza sforzo, quella di Sarri prova con qualche difficoltà a tenere il pallone con continuità nella metà campo avversaria per mettere sotto pressione gli avversari. Di Lazio-Inter abbiamo parlato anche in Che Partita Hai Visto, il podcast dedicato ai nostri abbonati in cui commentiamo a caldo le partite più importanti della settimana. Se non sei ancora abbonato, puoi farlo cliccando qui. All’inizio del secondo tempo è entrato Rovella, che ha donato una nuova fluidità al possesso biancoceleste, e dopo una decina di minuti Noslin è andato a meno di un metro dal gol che avrebbe riaperto la partita. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - I tre interventi di Akanji che hanno messo al sicuro la vittoria dell’Inter

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