Per la 37ª giornata di fantacalcio, ci sono alcuni portieri che difficilmente si possono lasciare fuori dalla formazione, grazie alle loro recenti prestazioni e alle chance di mantenere la porta inviolata. Tra questi, tre sono considerati sicuri, mentre una quarta rappresenta una scelta più economica ma potenzialmente valida. La scelta dell’estremo difensore può fare la differenza in questa fase decisiva del campionato virtuale.

Archiviata la 36ª giornata, il Fantacampionato Gazzetta e la Serie A tornano in scena con il penultimo appuntamento stagionale. In questo ricco turno sono due in particolare le gare pronte ad attirare le attenzioni di appassionati e fantallenatori: il derby Roma-Lazio e Juventus-Fiorentina. Dopo aver passato in rassegna difensori, centrocampisti e attaccanti, è il momento di concentrarsi sui tre portieri (più uno low cost) da schierare al fantacalcio in questo turno. Anche in questa penultima giornata, il nome migliore da schierare tra i pali resta Jean Butez (27 crediti). Il portiere francese è stato una delle grandi sorprese della Serie A: affidabile, continuo e decisivo nei momenti chiave della stagione del Como.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I portieri da schierare al fantacalcio nella 37ª giornata

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