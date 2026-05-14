I film della settimana scelti da Internazionale
La cosa più interessante di Mother Mary è come le sue talentuose e carismatiche protagoniste riescano a tenere alta l’attenzione dello spettatore nonostante una trama insensata. Mary (Hathaway) è una pop star che, dopo un incidente devastante, si mette in contatto con la stilista Sam (Coel). Ex amiche e collaboratrici, chiuse nell’atelier di Sam, devono ricucire un rapporto che si è guastato per ragioni che emergono con una lentezza quasi soffocante. Ammirare persone bellissime sullo schermo è uno dei piaceri del cinema, e il regista e sceneggiatore David Lowery lo sa bene. Il regista però sbircia fuori dell’atelier, arricchendo la storia con flash-back ed elementi soprannaturali godibili e visivamente suggestivi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Ep. 493, 23 febbraio. Il festival secondo Mario Lavezzi alla vigilia della 76esima edizione
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La settimana al Cine-teatro della Rosa! • SENTIMENTAL VALUE Miglior Film Internazionale agli Oscar 2026 ?? Proiezione in lingua originale con sottotitoli ITA Drammatico ? mer 29/04 ore 21:00 con l’intervento di Andrea Chimento. Ultima proiezione: il facebook
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Film in Streaming in uscita questa settimana: Dracula - L'amore perduto, Lilo & Stitch e tutte le novità dal 16 febbraioLa settimana inizia con Dracula: L'amore perduto su NOW e prosegue con Io sono Rosa Ricci su Netflix e Lilo & Stitch su Disney+: ecco tutti i nuovi film in uscita questa settimana, dal 16 al 22 ... comingsoon.it