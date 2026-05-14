A Ferrara sono in programma due giorni di musica con il concerto di Vasco Rossi. La manifestazione ha attirato molte persone nel centro della città, portando un notevole afflusso di visitatori e clienti nei negozi e nei locali della zona. La titolare di un bar molto frequentato nel cuore della città ha riferito di un aumento delle vendite durante l’evento, che si prevede possa durare anche oltre i due giorni di spettacolo.

Ferrara, 14 maggio 2026 – Michela Ferrari è la titolare di un bar che si trova in pieno centro. Si chiama come lei. “Miky bar”, punto di ritrovo a due passi dalla piazza. Michela si è già fatta un programmino. Entusiasmo per Vasco Rossi. “Sarò aperta in quei due giorni fino alle 15,30, poi stacco. Sono sicura che arriveranno anche in centro un bel po’ di turisti, turisti sull’onda della musica del Blasco”. E’ entusiasta, staccherà magari per seguire – forse a distanza – quell’onda di ritmi ed emozioni. E’ invece nel cuore dell’area del concerto il bar Caleffi, simbolo per la città, su quei muri storia, ai tavoli brindisi. “Qui venivo quando ero un ragazzino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I 2 giorni di Vasco Rossi: “Farà girare l’economia, musica per le nostre casse”

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