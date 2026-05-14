Hulk è stato in diversi canili ma ora cerca un’adozione definitiva
Un cane di tre anni, chiamato Hulk, ha vissuto in tre diversi canili nel corso della sua vita. Attualmente, cerca una famiglia che possa offrirgli una casa stabile e definitiva dopo aver trascorso del tempo in strutture di accoglienza. Nonostante il suo nome imponente, il cane si presenta come un animale piccolo e affettuoso, pronto a trovare un nuovo ambiente in cui vivere.
Ha solo 3 anni ed è già stato in 3 canili. Lo hanno chiamato Hulk, ma è un nome imponente per un cane così piccolo e simpatico.È stato fatto accalappiare dalla sua famiglia come randagio. Ora si trova in una struttura distante e non facilmente raggiungibile per donargli qualche visita in più.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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