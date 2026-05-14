Sul red carpet del Festival di Cannes, l’attrice ha attirato l’attenzione per il suo aspetto, lasciando il pubblico sorpreso. La sua presenza ha suscitato discussioni tra i presenti, che hanno avuto difficoltà a riconoscerla. L’evento ha mostrato un volto diverso rispetto alle apparizioni passate, catturando l’interesse di chi seguiva la manifestazione. La sua partecipazione ha comunque acceso l’attenzione sull’attrice protagonista dell’evento.

Dal 12 al 23 maggio 2026 è in programma la 79esima edizione del Festival di Cannes, una delle rassegne cinematografiche più importanti e seguite al mondo. Ieri sera, mercoledì 13 maggio, una leggenda del cinema ha letteralmente incantato i presenti, lasciandoli senza parole: stiamo parlando di Jane Fonda, 89 anni da compiere! Jane Fonda è arrivata in Costa Azzurra per il Festival di Cannes 2026. L’attrice statunitense, dietro al suo solito sorriso, nasconde però un grande dolore. Lo scorso 6 maggio è infatti venuto a mancare l’ex marito, Ted Turner, nonché fondatore della CNN. Jane ha voluto ricordarlo con un commovente messaggio su Instagram, ricordando Ted come un uomo “profondamente romantico e avventuroso” e lodando la sua mente “brillante” e la sua “vulnerabilità.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Ho fatto fatica a riconoscerla”, l’attrice irriconoscibile: sorpresa sul red carpet

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