Hayden Panettiere la scelta di lasciare la figlia all’ex è Atto d’amore non abbandono

L'attrice ha spiegato di aver deciso di non avere la custodia esclusiva della figlia, affidandola all’ex partner. La sua scelta è stata motivata come un gesto di affetto e responsabilità, secondo quanto dichiarato. La donna ha condiviso che questa decisione è stata presa dopo aver valutato attentamente il benessere della bambina. La sua intervista si concentra sulle ragioni dietro questa decisione e sui sentimenti legati alla separazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Hayden Panettiere ha parlato apertamente della decisione di rinunciare alla custodia della figlia Kaya in una nuova intervista. In occasione dell’uscita della sua autobiografia This Is Me: A Reckoning, prevista per il 19 maggio, l’ex star bambina è intervenuta al podcast On Purpose With Jay Shetty per raccontare diversi aspetti della sua vita, compreso il rapporto con la figlia undicenne. Nel corso dell’episodio, Panettiere ha spiegato che esiste un “equivoco” secondo cui avrebbe “abbandonato” la figlia dopo aver affidato la custodia all’ ex compagno Wladimir Klitschko nel 2018, anno della loro separazione. Oggi Kaya vive con il padre in Ucraina.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Hayden Panettiere, la scelta di lasciare la figlia all’ex è “Atto d’amore, non abbandono” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Non è stato un abbandono, si tratta di un atto d’amoreQuello che è accaduto a Bergamo, nella “Culla per la vita”, racconta una storia fragile e potente insieme. Hayden Panettiere: il trauma a 18 anni in mare con un uomo famoso? Punti chiave Chi era l'uomo famoso nella cabina dell'imbarcazione? Come ha fatto la donna di fiducia a tradirla così? Perché la madre di Hayden ha... Argomenti più discussi: Hayden Panettiere fa coming out: Sì, sono bisessuale. Ho frequentato delle donne; Hayden Panettiere shock: a 18 anni obbligata ad andare a letto con un attore famoso; La mamma di Hayden Panettiere solleva dubbi sui tempi della decisione della figlia di dichiararsi bisessuale; L’amata star del cinema fa coming out: Ora posso dirlo ad alta voce. Hayden Panettiere, la scelta di lasciare la figlia all'ex è Atto d'amore, non abbandonoL'attrice è tornata sulla scelta di affidare la figlia 11enne all'ex compagno che vive in Ucraina. 'Non un abbandono, ma un atto d'amore'. gravidanzaonline.it