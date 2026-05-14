Hayden Panettiere la scelta di lasciare la figlia all’ex è Atto d’amore non abbandono

L’attrice ha spiegato di aver deciso di affidare la custodia della figlia all’ex partner, definendo questa scelta come un gesto d’amore e non come un abbandono. La decisione è stata comunicata in un’intervista, dove ha fornito dettagli sulla sua posizione e sui motivi dietro questa scelta. La notizia ha suscitato attenzione, considerando il forte coinvolgimento emotivo e le implicazioni legali associate alla custodia dei minori. La discussione pubblica si è concentrata sulla natura di questa decisione e sulle sue conseguenze.

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Hayden Panettiere ha parlato apertamente della decisione di rinunciare alla custodia della figlia Kaya in una nuova intervista. In occasione dell’uscita della sua autobiografia This Is Me: A Reckoning, prevista per il 19 maggio, l’ex star bambina è intervenuta al podcast On Purpose With Jay Shetty per raccontare diversi aspetti della sua vita, compreso il rapporto con la figlia undicenne. Nel corso dell’episodio, Panettiere ha spiegato che esiste un “equivoco” secondo cui avrebbe “abbandonato” la figlia dopo aver affidato la custodia all’ ex compagno Wladimir Klitschko nel 2018, anno della loro separazione. Oggi Kaya vive con il padre in Ucraina. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Hayden Panettiere, la scelta di lasciare la figlia all’ex è “Atto d’amore, non abbandono” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hayden Panettiere Ricorda il Set di ‘Nashville’ Non Sostenitore e il Team di Prima: Tante Persone Hanno Fatto la Scelta di Non Proteggermi reddit Hayden Panettiere, la scelta di lasciare la figlia all'ex è Atto d'amore, non abbandonoL'attrice è tornata sulla scelta di affidare la figlia 11enne all'ex compagno che vive in Ucraina. 'Non un abbandono, ma un atto d'amore'. gravidanzaonline.it