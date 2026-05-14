Hantavirus cresce l’attenzione anche in Toscana | i centri analisi si preparano ai test dedicati
In Toscana si registra un aumento dell’attenzione riguardo all’Hantavirus, con i centri analisi che si stanno attrezzando per eseguire i test specifici. Le autorità sanitarie monitorano la situazione e indicano che si stanno rafforzando le strutture di diagnostica per rispondere alle eventuali richieste. La notizia arriva in un momento in cui anche altre regioni italiane stanno prendendo misure simili. Non sono stati segnalati casi clinici nel territorio toscano al momento.
FIRENZE – Preoccupazione crescente per l’Hantavirus: laboratori e centri medici si stanno organizzando. Negli ultimi mesi l’Hantavirus è tornato al centro dell’attenzione sanitaria internazionale dopo alcuni casi registrati in Europa e il rafforzamento delle misure di monitoraggio da parte delle autorità sanitarie. L’Hantavirus è una famiglia di virus trasmessi principalmente dai roditori selvatici attraverso urine, saliva ed escrementi contaminati. L’infezione nell’uomo può avvenire soprattutto inalando particelle presenti nell’aria in ambienti contaminati come magazzini, campagne, stalle, cantine o edifici chiusi da tempo. Gli esperti... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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