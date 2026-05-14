Hantavirus cresce l’attenzione anche in Toscana | i centri analisi si preparano ai test dedicati

In Toscana si registra un aumento dell’attenzione riguardo all’Hantavirus, con i centri analisi che si stanno attrezzando per eseguire i test specifici. Le autorità sanitarie monitorano la situazione e indicano che si stanno rafforzando le strutture di diagnostica per rispondere alle eventuali richieste. La notizia arriva in un momento in cui anche altre regioni italiane stanno prendendo misure simili. Non sono stati segnalati casi clinici nel territorio toscano al momento.

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