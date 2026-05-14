Hantavirus Burioni in versione Conte Mascetti la scena col vigile in Amici Miei | Supercazzola con punturina – VIDEO AI
In un video diffuso online, un uomo che ricorda il personaggio di un attore celebre si rivolge a un vigile urbano con un tono confuso e scherzoso, pronunciando una frase che richiama una celebre scena cinematografica. La scena si svolge mentre il protagonista utilizza un linguaggio insolitamente ambiguo, suscitando reazioni tra chi assiste alla ripresa. Il video ha attirato l’attenzione sui social, dove è stato condiviso e commentato da numerosi utenti.
Nel video, il “Burioni-Tognazzi” si rivolge al vigile con il tono assurdo e confuso tipico della storica scena cinematografica: “Prematurata la supercazolla come se fosse Hantavirus anche per lei soltanto in 2 oppure in 4 anche scribacchi con punturina?” Sta facendo il giro dei social un nuov.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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