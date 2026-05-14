Hantavirus Burioni in versione Conte Mascetti la scena col vigile in Amici Miei | Supercazzola con punturina – VIDEO AI

In un video diffuso online, un uomo che ricorda il personaggio di un attore celebre si rivolge a un vigile urbano con un tono confuso e scherzoso, pronunciando una frase che richiama una celebre scena cinematografica. La scena si svolge mentre il protagonista utilizza un linguaggio insolitamente ambiguo, suscitando reazioni tra chi assiste alla ripresa. Il video ha attirato l’attenzione sui social, dove è stato condiviso e commentato da numerosi utenti.

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