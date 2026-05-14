Gvardiol il ritorno del muro del City | Vedere i compagni lottare per il titolo è stato uno stress

Dopo quattro mesi di assenza a causa di una frattura alla gamba, il difensore croato torna a giocare con la squadra di calcio. Il calciatore ha affrontato un lungo percorso di recupero prima di rientrare in campo. La sua presenza è stata registrata in una partita ufficiale, segnando il ritorno in competizione. Durante la partita, ha collaborato con i compagni e ha contribuito alla fase difensiva della squadra. La sua ripresa è stata seguita da vicino da tifosi e addetti ai lavori.

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