Nel primo bando per guide turistiche, sono stati ammessi 222 candidati su circa 12.000 iscritti. All'inizio, le iscrizioni avevano raggiunto quasi 30.000 persone, ma il numero di partecipanti si è ridotto durante le prove scritte. Alla fine, solo una piccola parte dei candidati iniziali ha ottenuto l'abilitazione, con un numero molto inferiore rispetto alle iscrizioni iniziali.

Era partito con un boom di iscrizioni (quasi 30mila), si era poi ridimensionato al momento delle prime prove scritte (circa 12mila) e si è concluso con numeri decisamente lontani rispetto alle premesse. Con le prove orali il primo bando nazionale per guide turistiche ha registrato l’abilitazione di appena 222 “ciceroni” che saranno iscritti nell’elenco nazionale delle guide turistiche (Engt) istituito presso il ministero del turismo. Il bando deve avere cadenza annuale: la seconda edizione si terrà a giugno (per le domande c’è tempo fino a martedì 19 maggio ). C’è da dire che il volume di candidati effettivi si avvicinava alle stime fatte nella fase di progettazione del concorso che parlavano di una partecipazione di circa 10mila candidati, con un’aspettativa di ulteriori 5mila iscritti per i successivi concorsi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Guide turistiche, al primo bando solo 222 abilitati su 12mila candidati

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