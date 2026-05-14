Nel complesso sistema di grotte di Stiffe, un tour biospeleologico permette di osservare le specie che abitano in assenza di luce naturale. Durante l'esplorazione si possono vedere organismi adattati alle condizioni estreme dell'ambiente sotterraneo. L'afflusso di visitatori, infatti, può alterare l'equilibrio dell'ecosistema ipogeo, portando a cambiamenti nella distribuzione e nel comportamento di alcune specie. La visita si svolge in ambienti privi di illuminazione artificiale e senza interventi che modificano l'ambiente naturale.

? Domande chiave Cosa si nasconde tra le specie che vivono nel buio totale?. Come influisce l'afflusso di turisti sull'equilibrio dell'ecosistema ipogeo?. Quali segreti rivelano le luci direzionate durante le Notti Magiche?. Perché questo sito è diventato il quinto polo ipogeo in Italia?.? In Breve Biospeleo tour il 16 maggio con due turni alle 15.30 e 17.30. Notti Magiche il 30 maggio alle ore 18 a San Demetrio Ne’ Vestini. Oltre 1.600 visitatori registrati durante il fine settimana pasquale nel sito. Grotte al quinto posto in Italia per numero di presenze tra i siti ipogei. Il prossimo 16 maggio alle ore 15.30 le Grotte di Stiffe apriranno i loro ingressi per il Biospeleo tour, un percorso scientifico che promette di trasformare l’esplorazione sotterranea in una lezione di biologia vivente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grotte di Stiffe: il Biospeleo tour svela la vita nel buio totale

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