Graduatorie ATA 24 mesi | domanda fino al 19 maggio È rivolta solo a chi ha già servizio | ecco i requisiti

È stato annunciato che il termine per presentare le domande di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 202627 scadrà alle 23:59 di martedì 19 maggio 2026. La procedura è rivolta esclusivamente a chi ha già maturato almeno 24 mesi di servizio nel ruolo. Le domande devono essere inviate entro questa data per poter partecipare alla procedura di aggiornamento.

Scade alle 23:59 di martedì 19 maggio 2026 il termine per la presentazione delle domande di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 202627. Le istanze devono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma Polis – Istanze online. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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