Google svela i Googlebook per sfidare i giganti del PC
Durante l'ultimo Android Show, Google ha annunciato l'imminente arrivo dei Googlebook, una nuova linea di dispositivi portatili prevista per l'autunno. Questi prodotti rappresentano un tentativo dell'azienda di competere nel settore dei computer portatili, con l'obiettivo di offrire un'alternativa ai Chromebook già presenti sul mercato. La presentazione ha generato attenzione tra gli addetti ai lavori, che hanno seguito le anticipazioni sui dettagli tecnici e le caratteristiche dei nuovi dispositivi.
(Adnkronos) – Mountain View si prepara a voltare pagina nel settore dei portatili. Durante l'ultimo Android Show, Google ha anticipato l'arrivo dei Googlebook, una nuova gamma di dispositivi prevista per l'autunno che punta a superare l'esperienza consolidata dei Chromebook. Il cuore dell'operazione è un sistema operativo inedito, noto internamente con il nome in codice Aluminium,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Sullo stesso argomento
Microsoft: 3 nuovi modelli AI per sfidare Google e OpenAIMicrosoft ha appena introdotto tre nuovi modelli di intelligenza artificiale, denominati MAI-Transcribe-1, MAI-Voice-1 e MAI-Image-2, con l’obiettivo...
Gemma 4: l’IA di Google arriva su PC per privacy e zero cloudGoogle ha rilasciato Gemma 4, un modello linguistico progettato per girare su PC consumer senza dipendere dal cloud.
Temi più discussi: Google svela i laptop Googlebook alimentati da Gemini; Google svela Googlebook, nuovi laptop per l’era dell’IA; The Android Show: Google fa debuttare i GoogleBook, Android 17 e Gemini Intelligence; Google svela Gemini Intelligence: AI in Android e Chrome.
Google promuove lo schermo(TG:e10838).zqe - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Il sogno di ogni appassionato di multitasking sta per diventare realtà? Un nuovo brevetto svela come Samsung intende risolvere il problema della S Pen sul prossimo Galaxy Z TriFold 2. L'idea è geniale: uno slot dedicato integrato direttamente nella cernie facebook
Google svela i Googlebook, i laptop basati su GeminiI successori dei Chromebook offrono assistenza ''personalizzata e proattiva'' grazie all'IA inserita ovunque. (ZEUS News) ... zeusnews.it
Google presenta i Googlebook, i nuovi laptop con AI basati su GeminiGoogle ha annunciato i Googlebook, una nuova linea di laptop basati su Android e ChromeOS con Gemini al centro. ispazio.net