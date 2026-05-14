Google svela i Googlebook per sfidare i giganti del PC

Durante l'ultimo Android Show, Google ha annunciato l'imminente arrivo dei Googlebook, una nuova linea di dispositivi portatili prevista per l'autunno. Questi prodotti rappresentano un tentativo dell'azienda di competere nel settore dei computer portatili, con l'obiettivo di offrire un'alternativa ai Chromebook già presenti sul mercato. La presentazione ha generato attenzione tra gli addetti ai lavori, che hanno seguito le anticipazioni sui dettagli tecnici e le caratteristiche dei nuovi dispositivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui