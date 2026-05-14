Gli scarti dei lavori pubblici venivano portati in una discarica abusiva

Da napolitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una discarica abusiva di rifiuti speciali è stata individuata a Pozzuoli, tra via Ariete e il quartiere Licola. Gli scarti provenienti da lavori pubblici venivano sversati illegalmente in quest’area, che ora è sotto sequestro. La scoperta è stata fatta dalle forze dell’ordine durante un controllo sul territorio. Sono in corso verifiche per accertare responsabilità e eventuali responsabilità legali.

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Una discarica abusiva di rifiuti speciali è stata scoperta a Pozzuoli, tra via Ariete e il quartiere Licola. La polizia municipale puteolana ha sequestrato un'area di circa 28 metri quadrati e denunciato il responsabile territoriale di una società di costruzioni.L'intervento è stato eseguito.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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