Gli italiani? Tutti pizza mandolino e Per sempre sì

La prima semifinale dell’Eurovision song contest, trasmessa martedì su Raidue, ha confermato alcune immagini comuni associate agli italiani. Durante la serata, sono stati proposti diversi brani, e la trasmissione ha mostrato momenti di esibizioni e commenti tra gli spettatori. La partecipazione di artisti italiani e le reazioni del pubblico in Italia sono state al centro dell’attenzione, rafforzando le percezioni di sempre sul nostro Paese in questa manifestazione musicale.

La prima semifinale dell’Eurovision song contest, martedì su Raidue, ha consolidato le nostre convinzioni maturate nel corso degli anni. Una di queste è che l’Eurofestival con l’evoluzione della musica ci azzecchi poco. Dall’ascolto delle canzoni proposte, infatti, il panorama musicale europeo sembra inchiodato agli anni Settanta, del tipo che gli Abba, vincitori nel 1974 con «Waterloo», sono avanguardia pura. Altra certezza è che la sobrietà sia qualità sconosciuta alle esibizioni. Fra la cantante polacca inguainata in una scatoletta di tonno, le Vanilla Ninja estoni, i cui mariti hanno creato la band Chocolate Samurai, e una serie di cantanti da saga fantasy gotica c’è poco da scegliere.🔗 Leggi su Feedpress.me

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Affari a Quattro Ruote Italia: sentirne la mancanza [parte 2]

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