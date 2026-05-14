Giornate del Savio rinviate per pioggia ma sabato si parla del futuro del fiume

Da cesenatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Giornate del Savio sono state annullate a causa delle previsioni di pioggia per venerdì e sabato. Gli organizzatori hanno comunicato che l’evento, originariamente programmato per questo fine settimana, non si terrà. Tuttavia, è previsto un incontro pubblico sabato per discutere del futuro del fiume.

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A causa delle avverse previsioni meteo per le giornate di venerdì e sabato, gli organizzatori hanno confermato l’annullamento de “Le Giornate del Savio” previste per questo fine settimana. La manifestazione sarà riprogrammata in una data che verrà comunicata prossimamente. Rimane, invece.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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