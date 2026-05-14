Giornate del Savio rinviate per pioggia ma sabato si parla del futuro del fiume

Le Giornate del Savio sono state annullate a causa delle previsioni di pioggia per venerdì e sabato. Gli organizzatori hanno comunicato che l’evento, originariamente programmato per questo fine settimana, non si terrà. Tuttavia, è previsto un incontro pubblico sabato per discutere del futuro del fiume.

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