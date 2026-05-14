Giffoni raccoglie l' allarme di Unicef | La cultura non è un lusso ma uno strumento di uguaglianza

Giffoni ha commentato i dati del nuovo rapporto di UNICEF Italia, pubblicato ieri, che evidenziano come l'accesso alla cultura sia un elemento fondamentale per promuovere l'uguaglianza. Claudio Gubitosi, fondatore del Giffoni Film Festival, ha espresso preoccupazione riguardo alla vulnerabilità dei giovani rispetto alle disparità culturali. La questione viene sollevata in un momento in cui si discute dell'importanza di garantire a tutti i bambini e ragazzi pari opportunità di crescita e formazione.

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