Giffoni raccoglie l' allarme di Unicef | La cultura non è un lusso ma uno strumento di uguaglianza
Giffoni ha commentato i dati del nuovo rapporto di UNICEF Italia, pubblicato ieri, che evidenziano come l'accesso alla cultura sia un elemento fondamentale per promuovere l'uguaglianza. Claudio Gubitosi, fondatore del Giffoni Film Festival, ha espresso preoccupazione riguardo alla vulnerabilità dei giovani rispetto alle disparità culturali. La questione viene sollevata in un momento in cui si discute dell'importanza di garantire a tutti i bambini e ragazzi pari opportunità di crescita e formazione.
L'ideatore e fondatore di Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi, fa una riflessione sui dati del nuovo report di UNICEF Italia pubblicato nella giornata di ieri. "I numeri raccontano una realtà che conosciamo bene ma che, ogni volta, è difficile guardare in faccia: in Italia, 1 bambino su 4. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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