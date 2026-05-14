Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa nato nel 2002 e cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha rilasciato un’intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Nel corso dell'intervista ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, definendolo il suo vero modello e affermando che il suo modo di giocare trasmette un insegnamento difficile da esprimere con le parole.

Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile del Milan ma da pochi giorni, di fatto, è un attaccante interamente di proprietà del Genoa. Trasferitosi, infatti, in prestito con obbligo di riscatto condizionato al 'Grifone' l'ultima estate di calciomercato, Colombo diventerà ufficialmente tutto rossoblu per aver segnato almeno 5 gol (ne ha fatti 7), giocato almeno 22 partite (ne ha disputate 35) e perché la sua squadra ha centrato la salvezza. «Da nessuna parte sono rimasto più di una stagione. Avevo in testa l’idea di mettere radici in questo club, lo sento un po’ come casa. Per la sua storia, per la passione che trasmette questo ambiente e per ciò che rappresenta», ha commentato Colombo in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Genoa, Colombo: “Ibrahimovic il mio vero modello: ti insegna qualcosa che non puoi spiegare a parole”

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