Un episodio di gastroenterite ha causato un decesso e l'isolamento di 50 persone su una nave. La notizia si aggiunge alle recenti preoccupazioni legate a misure di quarantena e restrizioni, anche se l'incidente non ha collegamenti con virus come l'Hantavirus. La situazione ha generato reazioni di allarme tra i coinvolti e tra gli esperti che seguono le emergenze sanitarie.

Che la psicosi da virus (e di conseguenza da quarantena, lockdown e affini) sia altissima dopo i casi di Hantavirus, lo testimonia l'ultimo episodio che, in realtà, con il virus in questione non ha nulla a che spartire. Oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera da Brest, la Ambition, dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Lo riferiscono le autorità sanitarie francesi che stanno monitorando il caso. Tra i 1.233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, oltre al defunto, una cinquantina hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di Norovirus.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gastroenterite, un morto e 50 isolati su un'altra nave

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Do or Die Battle10,000 Steel Beasts Charge—No Enemy Survives!

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Focolaio di gastroenterite su una nave da crociera: un morto e 1700 isolati

Bordeaux, focolaio di gastroenterite su nave da crociera: un morto e 1700 isolatiPaura a bordo dell'imbarcazione della Ambassador Cruise Line: oltre mille persone isolate in seguito ad un sospetto focolaio di gastroenterite...

Temi più discussi: Allarme gastroenterite in crociera, un morto e oltre 1.700 isolati; Gastroenterite su nave in Francia: parziale revoca del divieto di sbarco per 1.700 passeggeri a Bordeaux; Gastroenterite sulla nave da crociera: 1700 in quarantena e un morto; Francia, focolaio di gastroenterite su una nave: un morto e 1700 isolati.

Allarme gastroenterite in crociera, un morto e oltre 1.700 isolati x.com

Allarme gastroenterite in crociera, un morto e oltre 1.700 isolatiDopo il focolaio dell'hantavirus sulla Mv Hondius, un'altra ombra si allunga sulle crociere, in una stagione che si preannuncia già difficile per il caro carburante e l'incertezza sui voli. ansa.it

Gastroenterite su nave, un morto e 1.700 isolatiLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Gastroenterite su nave, un morto e 1.700 isolati pubblicato il 14 Maggio 2026 a firma di Fq ... ilfattoquotidiano.it